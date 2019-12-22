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Первую собранную в Турции подводную лодку типа 214 TN спустили на воду

Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал, что к 2027 году ВМС страны получат шесть подводных лодок подобного типа

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Первая подводная лодка типа 214 TN спущена в воскресенье на воду на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции. Об этом сообщил телеканал NTV.

Подлодка получила название "Пири Реис" в честь османского мореплавателя и картографа. После спуска на воду ее обустройство продолжится вплоть до 2022 года, когда она должна официально вступить на вооружение военно-морских сил Турции.

В церемонии принял участие президент Турции Тайип Эрдоган. Он пообещал, что к 2027 году ВМС получат шесть подводных лодок подобного типа.

В июле 2009 года Турция заключила с крупнейшей немецкой верфью HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft) о совместном производстве шести подлодок типа 214 TN. Не менее 80% от объема работ по созданию субмарин возложено на турецкую оборонную промышленность, остальные 20% - на немецкую компанию. HDW собирает лишь основные корпусные и механические узлы и некоторые секретные компоненты, в числе которых топливные элементы и двигательные установки. Все электронные компоненты и системы вооружения производятся и устанавливаются в Турции.

Данные субмарины, как отмечает Анатолийское агентство, отличаются сверхманевренностью и автономностью (возможностью находится долгий период под водой). Подлодки оснащены современными торпедными комплексами, могут уничтожать статичные объекты противника на суше, ставить минные заграждения, а также наносить ракетные удары.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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