СМИ: сирийские войска приближаются к форпосту террористов на юго-востоке Идлиба

ТАСС, 22 декабря. Подразделения сирийской армии после ожесточенных боев освободили шесть населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб и приближаются к форпосту террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Джирджаназе. Об этом сообщила в воскресенье газета Al-Watan. По информации издания, правительственные силы находятся сейчас в 3 км от этого города и наносят удары по оборонительным укреплениям противника.

Сирийские войска блокировали также с трех сторон поселок Сарман, где находится один из наблюдательных постов турецких военнослужащих. Артиллерия обстреливает дорогу, по которой идет снабжение бандформирований.

За трое суток войска выбили террористов из более чем 20 селений. Основной целью наступательной операции является установление контроля над городом Маарет-Нааман, расположенным на стратегическом шоссе Дамаск - Алеппо. Его захват откроет путь сирийской армии к Саракибу и позволит выйти на севере Идлиба к шоссе Латакия - Алеппо.

Как заявил изданию заместитель начальника генштаба ВС республики генерал Селим Харба, сирийское командование приняло "патриотическое решение" вернуть под контроль государства южные районы Идлиба и западные окрестности Алеппо. "В ходе возобновившихся боев на этих участках фронта уничтожено свыше 100 террористов", - сообщил генерал. Помимо "Джебхат ан-Нусры" сирийской армии противостоят в Идлибе протурецкие оппозиционные группировки из "Фронта национального освобождения" (ФНО).

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.