Нетаньяху поблагодарил Помпео за критику решения МУС принять запрос палестинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в воскресенье госсекретаря США Майкла Помпео за признание Вашингтоном того, что еврейское государство подвергается несправедливому преследованию со стороны Международного уголовного суда (МУС), который решил заняться расследованием возможных военных преступлений на палестинских территориях.

"От всего сердца мы благодарим госсекретаря Помпео и администрацию президента США Дональда Трампа за то, что они ведут борьбу против таких искажений, такой несправедливости и такой лжи на ежедневной основе. Мы [Израиль] также всегда будем продолжать борьбу с этим", - распространила высказывания Нетаньяху на еженедельном заседании правительства еврейского государства его канцелярия. Премьер, обращаясь к министрам, назвал решение МУС "абсурдным", "нарушающим основополагающие принципы самого Международного уголовного суда", а также "противоречащим исторической правде".

20 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования". Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. В тот же день на сайте Госдепартамента было опубликовано заявление Помпео, в котором говорится, что США "решительно выступают против этого и других действий, направленных на несправедливое преследование Израиля".

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила официальное обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержится запрос на расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, на территории государства Палестина с 13 июня 2014 года.