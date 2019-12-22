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Палестино-израильский конфликт
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Помпео призвал Израиль и Палестину начать серьезный разговор

Госсекретарь США при этом подчеркнул, что конфликт между странами не имеет юридического решения

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. США надеются, что Израиль и Палестина начнут серьезный разговор для окончательного урегулирования конфликта. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в интервью радиостанции CSN. Стенограмму распространила в воскресенье пресс-служба американского внешнеполитического ведомства,

"Мы надеемся, что будет именно так (израильтяне и палестинцы сядут за стол переговоров - прим. ТАСС). Сторонам необходимо иметь лидеров, которые готовы решать сложные вопросы, - сказал Помпео. - Они должны быть готовы взаимодействовать в рамках серии разговоров". "Тяжелая правда в том, что конфликт не имеет юридического решения. Аргументы о том, кто прав или виноват согласно международному праву, не принесут мира, - считает госсекретарь. - Это сложная политическая проблема, которая может быть решена только между израильтянами и палестинцами".

США, заверил он, готовы содействовать в организации переговоров. "Мы делаем то, что можем. Призываем стороны совместно работать, - сказал Помпео. - Результаты должны [обеспечить] безопасность для Израиля. То же самое необходимо сказать о палестинцах, итоги должны принести им выгоду".

"Мы надеемся, что стороны начнут серьезный разговор. Жду с нетерпением, когда мы достигнем окончательного урегулирования, которого ищет мир", - заявил госсекретарь.

Позиция ЕС

Помпео также заявил, что США считают неверной позицию Евросоюза о незаконности еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. 

Госсекретаря просили прокомментировать заявление бывшего тогда верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что Евросоюз продолжает считать незаконным строительство поселений на данной территории. "Данный правовой анализ ЕС неверен. Это неверный анализ международного права", - утверждал госсекретарь. "Что касается технической стороны дела, то госпожа Могерини не права", - вновь подчеркнул он.

"Мы предпринимаем все, чтобы донести нашу правовую основу понимания того, почему поселения с точки зрения международного права больше не являются незаконными", - отметил Помпео. "Я видел заявления ЕС и хочу быть уверен, что они также сосредоточены на правильном деле - политическом решении, которое обеспечит мир и безопасность для палестинцев и израильтян", - сказал госсекретарь.

Помпео 18 ноября объявил, что Вашингтон больше не считает еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушающими международное право. На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях, Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильПомпео, Майкл (Майк)
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