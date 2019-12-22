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СМИ: "Талибан" получило согласие старейшин на объявление прекращения огня в Афганистане

Речь идет о краткосрочном режиме прекращения огня

ТАСС, 22 декабря. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово к тому, чтобы принять предложение афганского правительства и объявить о введении на определенный срок режима прекращения огня в стране. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал TOLO News.

По данным источников телеканала, во время визита делегации талибов в Пакистан состоялась встреча представителей группировки со старейшинами, которые "согласились с предложением об установлении краткосрочного режима прекращения огня в стране после подписания соглашения между "Талибан" и Соединенными Штатами".

По словам бывшего полевого командира группировки Сейида Акбара Ага, делегация "Талибан", базирующаяся в Катаре, "отправилась [в Пакистан], чтобы проконсультироваться со своими старейшинами о кратковременном прекращении огня". "Судя по всему, - добавил Ага, - переговоры были положительными, и в целом можно говорить о возможности объявления прекращения огня [в Афганистане]".

Отмечается также, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в настоящее время находится в Катаре и ожидает согласия талибов о сокращении насилия и прекращении огня, чтобы возобновить двусторонние переговоры для достижения мирного соглашения. Американский эмиссар прибыл в Доху после проведенных в середине декабря консультаций в Кабуле с афганскими политиками, представляющими официальные власти страны.

Осенью минувшего года США начали фактически сепаратные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей вывод более 5 тыс. военнослужащих США из Афганистана. Однако затем американский президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.

Теги
Афганистан
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