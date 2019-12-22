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Предварительные данные ЦИК: явка на парламентских выборах в Узбекистане составила 71,1%

Явка на предыдущих выборах 2014 года составила 89%

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Итоговая явка избирателей на прошедших в воскресенье выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана составила 71,1%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Выборы прошли по мажоритарной системе. Граждане страны выбирали 150 депутатов нижней палаты из 744 кандидатов. Каждая из пяти зарегистрированных в Узбекистане партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако шестеро сняли свои кандидатуры. Для победы кандидатам в депутаты необходимо набрать более 50% голосов в своем округе. В нынешних парламентских выборах участвуют Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

Явка на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся 21 декабря 2014 года, составила 89%.

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