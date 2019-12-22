Боливия присоединилась к Группе Лимы для помощи в урегулировании кризиса в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 декабря. /ТАСС/. Временное правительство Боливии приняло решение присоединиться к Группе Лимы для помощи в урегулировании венесуэльского кризиса. Об этом сообщил в воскресенье МИД республики.

"Министерство иностранных дел Боливии сообщает о вступлении Боливии в Группу Лимы", - говорится в заявлении. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, таким образом республика "внесет вклад в достижение мирного, демократического и конституционного решения кризиса в Венесуэле".

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.