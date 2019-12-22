{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Эрдоган заявил, что Турция не справится в одиночку с новой волной беженцев из Сирии

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что за 24 часа после увеличения числа атак в провинции Идлиб регион покинули 18 тыс. человек

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что его страна не сможет справиться с новой волной беженцев из соседней Сирии. Об этом он сообщил в ходе выступления в Стамбуле, трансляцию которого вел телеканал NTV.

"Более 80 тыс. наших братьев начали бежать из Идлиба к границе с нашей страной. В этом положении Турция в одиночку не сможет справиться с этой волной беженцев", - сказал турецкий лидер.

В ночь с четверга на пятницу войска Сирии отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"), "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, еще 42 были ранены. Потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.

В субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные наблюдателей ООН сообщил, что за 24 часа после увеличения числа атак в провинции Идлиб регион покинули не менее 18 тыс. человек. По данным телеканала, мирные жители этой сирийской провинции в пятницу направились в сторону турецкой границы.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
По предварительным данным, Зоран Миланович набирает 32,02% голосов избирателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС