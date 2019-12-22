СМИ: сирийские ПВО сбили оснащенный ракетами беспилотник в провинции Хама

ТАСС, 22 декабря. Беспилотный летательный аппарат, оснащенный ракетами, сбит в воскресенье сирийскими военнослужащими в провинции Хама. Об этом сообщило агентство SANA.

По его данным, беспилотник был сбит в небе над фермами Эль-Хамра в местности Телль-Дерра к западу от города Сальмия. В этом районе орудуют банды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые проникли туда из Сирийской пустыни.

По сведениям газеты Al-Watan, террористы используют беспилотники для нанесения ударов по военным и хозяйственным объектам. Так, в субботу ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, расположенный в промышленном центре Хомс (165 км к северу от Дамаска), а также газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато. Согласно пресс-релизу Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, в результате террористических вылазок был нанесен материальный урон и выведены из строя несколько производственных узлов.

1 декабря сирийские ПВО отразили нападение беспилотников на военный аэродром в окрестностях города Хама (220 км от Дамаска).