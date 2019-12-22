Выборы в 86 объединенных общинах Украины завершились без серьезных нарушений

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Голосование на выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО), которое проходило в воскресенье в 23 регионах Украины, завершилось без серьезных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Существенных нарушений не зафиксировано. Всего в день голосования в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. В основном они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже возбудили одно уголовное дело по статье "Незаконное использование избирательного бюллетеня" Уголовного кодекса Украины.

В воскресенье на Украине состоялись выборы "депутатов местных советов 86 объединенных общин и соответствующих сельских, поселковых и городских глав", которые предусмотрены программой децентрализации власти в стране. Все избирательные участки, по данным полиции, закрылись вовремя, члены участковых комиссий приступили к подсчету результатов голосования.

Согласно украинскому законодательству, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского председателя должны стать известны до 27 декабря, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года.

Реформа децентрализации

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемым путем волеизъявления жителей страны. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами. В рамках этой реформы на Украине проходит процесс укрупнения (объединения) территориальных общин с последующим проведением выборов в них. С 25 октября 2015 года по 30 июня 2019 года в стране были назначены первые выборы в 896 ОТО.

Ранее, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны относительно децентрализации власти, принятие которого должно завершить данную реформу.