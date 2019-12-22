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В Венесуэле заявили, что Группа Лимы показала свою суть, приняв в свой состав Боливию

Власти республики назвали боливийский режим "фашистской диктатурой"

КАРКАС, 22 декабря. /ТАСС/. Группа Лимы, приняв в свои ряды Боливию, где к власти "в результате кровавого госпереворота" пришла "фашистская, расистская диктатура", показывает свое реальное отношение к защите прав человека. Такое мнение выразил в воскресенье министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Вы сейчас можете видеть всю суть Группы (картеля) Лимы. Яростные защитники демократий и прав человека дико подавляли свои народы и теперь включают в свои ряды фашистскую, расистскую диктатуру, которая сформировалась в результате кровавого государственного переворота", - написал он в Twitter. С начала в конце октября политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек, свыше 700 пострадали.

Временное правительство Боливии в воскресенье объявило о решение присоединиться к Группе Лимы "для помощи в урегулировании венесуэльского кризис". Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. 12 декабря Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.

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