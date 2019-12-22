В Канаде раскритиковали вето России и Китая по резолюции о трансграничной помощи Сирии

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады разочаровано решением России и Китая наложить вето в СБ ООН на западный проект резолюции по вопросу оказания трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом в воскресенье говорится в заявлении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.

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"Канада очень разочарована, что Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН по продолжению трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Это решение не позволит миллионам сирийцев получить помощь, в которой они так нуждаются", - заявил министр.

Шампань напомнил, что Канада выделила уже более 1 млрд канадских долларов ($760 млн) на оказание гуманитарной помощи сирийцам, а также призвал все стороны обеспечить быстрый и безопасный доступ населения Сирии к гуманитарным поставкам.

Кроме того, глава МИД Канады выразил обеспокоенность положением мирного населения провинции Идлиб, где, как он утверждает, "сирийский режим [президента Башара Асада] и Россия наносят авиаудары".

В субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные наблюдателей ООН сообщил, что за 24 часа после увеличения числа атак в провинции Идлиб регион покинули не менее 18 тыс. человек. По данным телеканала, мирные жители этой сирийской провинции в пятницу направились в сторону турецкой границы.