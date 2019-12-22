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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку со стороны Голанских высот

По данным Al Hadath, ракетные удары наносят израильские ВВС

ТАСС, 23 декабря. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его сведениям, ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.

"Сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы", - говорится в сообщении агентства.

Как передал телеканал Al Hadath, ракетные удары наносят израильские ВВС. По его информации, как минимум три мощных взрыва раздались в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска, где находится лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, воюющих на стороне сирийской армии.

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СирияКризис в Сирии
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