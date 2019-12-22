СМИ: сирийские ПВО отражают ракетную атаку со стороны Голанских высот

ТАСС, 23 декабря. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии ведут огонь по воздушным целям на юго-западных подступах к Дамаску. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

По его сведениям, ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.

"Сирийские зенитчики поразили одну из воздушных целей в небе над районом Акраба в окрестностях столицы", - говорится в сообщении агентства.

Как передал телеканал Al Hadath, ракетные удары наносят израильские ВВС. По его информации, как минимум три мощных взрыва раздались в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска, где находится лагерь шиитских бойцов из Ливана и Ирака, воюющих на стороне сирийской армии.