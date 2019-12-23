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Грабар-Китарович и Миланович поборются за пост президента Хорватии во втором туре 5 января

Действующий президент Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом 26,7% голосов
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович AP Photo/Darko Bandic
Описание
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович
© AP Photo/Darko Bandic

ЗАГРЕБ, 23 декабря. /ТАСС/. Ни один из 11 претендентов на пост президента Хорватии не смог получить более 50% голосов в первом туре выборов главы государства, который прошел в воскресенье. Действующий президент Колинда Грабар-Китарович, выступающая в том числе за развитие диалога с РФ, Китаем и Индией, после обработки 99% бюллетеней заняла второе место с результатом 26,7% голосов, уступив набравшему 29,5% голосов кандидату от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии, бывшему премьер-министру Зорану Милановичу, который в случае своего избрания намерен развивать партнерство со странами Западной Европы и США.

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Таким образом, Грабар-Китарович и Миланович вышли во второй тур, который пройдет 5 января 2020 года.

Результаты первого тура не стали сенсацией для наблюдателей. Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством 2×1 komunikacije 19 декабря, наибольшие шансы на победу были у трех кандидатов. При этом фаворитом, по данным соцопросов, являлся именно Миланович. Певец, музыкант и предприниматель Мирослав Шкоро, как и ожидалось, занял по итогам первого тура третье место, набрав 24,4% голосов.

Сотрудники ГИК и присутствовавшие на выборах наблюдатели не отметили существенных нарушений в ходе голосования. Представители правоохранительных органов также не сообщали о каких-либо нарушениях в течение дня выборов.

О программах лидеров первого тура

Лидер по итогам первого тура Миланович выступает против расширения полномочий главы государства, не поддерживает введение в стране евро и выступает за развитие партнерства со странами Западной Европы и США. Кроме того, среди пунктов его программы числятся борьба с коррупцией, а также доступное, но платное здравоохранение.

Программы Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), и занявшего третье место Шкоро во многом были созвучны. В частности, оба кандидата выступают за увеличение оборонного бюджета страны, в 2018 году составлявшего около 1,5% ВВП, и ускорение модернизации армии, а также за расширение полномочий президента, в том числе за счет возможности выдвигать кандидатов в судьи Конституционного суда. При этом Грабар-Китарович своим приоритетом называет также укрепление позиций Хорватии в отношениях с ЕС, НАТО и США, а также развитие диалога с Россией, Китаем и Индией.

Реакция на результаты

Председатель Сабора Хорватии (парламент страны), генеральный секретарь ХДС Гордан Яндрокович положительно оценил итоги первого тура выборов, по итогам которого Грабар-Китарович получила большинство голосов избирателей в восьми регионах страны, а Миланович - в семи. Спикер парламента выразил надежду, что во втором туре сторонники занявшего третье место Шкоро поддержат действующего президента. "Мы верим, что большое число избирателей Шкоро поддержат Колинду Грабар-Китарович во втором туре", - отметил Яндрокович.

В избирательном штабе Милановича сообщили, что довольны результатами голосования. "Это победа Милановича, победа СДП и наших партнеров, - заявил председатель Социал-демократической партии Давор Бернардич. - Граждане определенно выбрали путь, по которому они желают вступить в 2020 год". Член избирательного штаба Милановича от СДП Иван Рачан при этом отметил, что команда в целом удовлетворена результатами своего кандидата, однако надеялась на лучший исход. "Мы хотели бы, чтобы Миланович имел большее преимущество, однако в рамках предвыборной кампании мы исходили из того, что не будем беспокоиться по поводу наших оппонентов", - подчеркнул Рачан.

О выборах президента

Правом голоса на прошедших выборах обладали 3 854 747 избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за рубежом. Общая численность населения Хорватии составляет 4,1 млн человек.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на 5 лет с правом переизбрания на один срок. Кандидатом может стать любой гражданин страны старше 18 лет. Он может баллотироваться от партии, политического объединения, группы избирателей или быть независимым кандидатом. Для участия в выборах претенденту необходимо собрать не менее 10 тыс. подписей избирателей.

За ходом голосования в стране следили более 24 тыс. наблюдателей.

Теги
ХорватияГрабар-Китарович, Колинда
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