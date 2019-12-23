Токио выступил за сближение с Сеулом, несмотря на нынешние трения

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за укрепление сотрудничества с Сеулом, несмотря на нынешние трения в отношениях с Южной Кореей. Об этом, как сообщает информационное агентство Kyodo, заявил в понедельник журналистам в своей токийской резиденции японский премьер-министр Синдзо Абэ, который после этого спецсамолетом из столичного аэропорта Ханэда вылетел в Пекин.

Он проведет там переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а во вторник в городе Чэнду пройдет его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

"Наши отношения с Республикой Корея переживают сейчас сложный период, - сказал в связи с этим премьер журналистам. - Однако в интересах обеспечения безопасности в Восточной Азии мы считаем крайне важным укрепление единства Южной Кореей". Премьер подчеркнул, что намерен четко изложить президенту Мун Чжэ Ину позицию по спорным вопросам.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях. Подобные действия были предприняты и в отношении других японских компаний.

В ответ летом 2019 года Токио ввел ряд экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, которые нанесли ущерб электротехнической промышленности страны. Сеул настойчиво требует отмены этих санкций.