Наблюдатели дали оценки парламентским выборам в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) считает принятый в июне Избирательный кодекс Узбекистана значимым для обеспечения прозрачности прошедших в воскресенье выборов в нижнюю палату парламента страны. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии, заместитель генерального секретаря ШОС Се Сяоюн.

"Избирательный кодекс, принятый в июне 2019 года, позволил обеспечить прозрачность, демократичность и легитимность прошедших накануне выборов в Законодательную палату Олий мажлиса Узбекистана", - сказал он.

Он добавил, что для всех избирателей были созданы равные возможности. "Для всех избирателей, в том числе, с ограниченными возможностями, были обеспечены равные условия для реализации их конституционных прав", - сказал Се Сяоюн.

Наблюдатели ШОС не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана, легитимность парламентских выборов в Узбекистане не вызывает сомнений. По их оценкам, выборы прошли открыто, прозрачно и в соответствии с Избирательным кодексом.