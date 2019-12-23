Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA .

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", - сказал Столтенберг. По его мнению, как раз во времена, когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров.

"Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется", - констатировал генсек НАТО. Он считает, что, даже если в обозримом будущем отношения с Москвой не улучшатся, альянсу нужно быть в состоянии "управлять" такими отношениями.