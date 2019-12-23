Китай сделал строгое представление США из-за пунктов о Гонконге в оборонном бюджете

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китай сделал строгое представление американской стороне в связи с включением в законопроект о военном бюджете на 2020 финансовый год пунктов о Гонконге и Тайване. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выражаем крайнее сожаление в связи с подписанием и принятием законопроекта о военном бюджете США на 2020 финансовый год, - сказал дипломат. - Китай уже сделал строгое представление [американской стороне] в связи с этим".

Как сказал Гэн Шуан, "КНР призывает США отказаться от менталитета холодной войны, объективно смотреть на развитие Китая и китайско-американских отношений", а также "не совершать действия, имеющие отношение к Китаю, которые могут поставить под угрозу отношения двух стран".

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект о военном бюджете на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает американскую администрацию ввести санкции в отношении России. Согласно документу, власти США должны следить за развитием военного партнерства России и Китая. В нем выражается поддержка протестующим в Гонконге, а также намерение в обход Пекина повышать оборонные возможности и боеготовность Тайваня путем совместных учений и продажи ему вооружений, невзирая на то, что остров официально считается частью КНР.