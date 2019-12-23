По экзоскелету в каждую японскую семью, или При чем тут пенсионеры

Однако все стремительно меняется, и постепенно все больше разработок в этой области стало появляться на различных технологических выставках. Правда, цены на них поначалу были высокими и практически недоступными рядовому потребителю.

Своего рода революцию на рынке экзоскелетов решила провести компания Innophys, которая вывела в продажу два месяца назад модель EVERY ценой 150 тыс. иен ($1370), опустив тем самым ценник в 4–5 раз по сравнению с имеющимися аналогами. У той же Innophys самый дешевый вариант раньше стоил порядка $5 тыс., что отталкивало обычных покупателей. Снизить цену удалось благодаря сотрудничеству с рядом исследовательских институтов, что в итоге привело к упрощению конструкции и удешевлению производства благодаря использованию более простых, но не менее технологичных материалов.

И если с 2014 года компания реализовала около 4 тыс. экзоскелетов, в основном за счет заказов со стороны других фирм, то теперь она делает ставку на индивидуальные продажи. Не просто же так рекламным слоганом сделали фразу "По одному в каждый дом". Кроме того, в качестве целевой аудитории Innophys стала рассматривать не только людей, чья деятельность связана с необходимостью поднимать тяжелые предметы и грузы, но и просто пожилых граждан. Однако обо всем по порядку.

Как это работает

Конструкция экзоскелета основана на так называемых воздушных, или искусственных, мышцах. Автором этого изобретения в 50-е годы прошлого века стал американский физик Джозеф Льюис Маккиббен, принимавший участие в испытаниях первой атомной бомбы. Его дочь Карен заболела полиомиелитом и была парализована. Маккиббен создал пневматический механизм, который мог сжимать и разжимать мышцы рук, помогая парализованным пальцам совершать движения.

"Мышца" состоит из резиновых и пластиковых трубок с закачанным в них воздухом, а также специальной клешни, охватывающей пальцы рук. При работе воздух под давлением приводит в движение клешню, и она автоматически сжимает пальцы, позволяя больному сделать захват парализованной конечностью. На архивных снимках можно увидеть, как пациенты с помощью такой искусственной руки играют в шахматы или печатают на печатной машинке.