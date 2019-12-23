По экзоскелету в каждую японскую семью, или При чем тут пенсионеры

Однако все стремительно меняется, и постепенно все больше разработок в этой области стало появляться на различных технологических выставках. Правда, цены на них поначалу были высокими и практически недоступными рядовому потребителю.
Своего рода революцию на рынке экзоскелетов решила провести компания Innophys, которая вывела в продажу два месяца назад модель EVERY ценой 150 тыс. иен ($1370), опустив тем самым ценник в 4–5 раз по сравнению с имеющимися аналогами. У той же Innophys самый дешевый вариант раньше стоил порядка $5 тыс., что отталкивало обычных покупателей. Снизить цену удалось благодаря сотрудничеству с рядом исследовательских институтов, что в итоге привело к упрощению конструкции и удешевлению производства благодаря использованию более простых, но не менее технологичных материалов.
И если с 2014 года компания реализовала около 4 тыс. экзоскелетов, в основном за счет заказов со стороны других фирм, то теперь она делает ставку на индивидуальные продажи. Не просто же так рекламным слоганом сделали фразу "По одному в каждый дом". Кроме того, в качестве целевой аудитории Innophys стала рассматривать не только людей, чья деятельность связана с необходимостью поднимать тяжелые предметы и грузы, но и просто пожилых граждан. Однако обо всем по порядку.
Как это работает
Конструкция экзоскелета основана на так называемых воздушных, или искусственных, мышцах. Автором этого изобретения в 50-е годы прошлого века стал американский физик Джозеф Льюис Маккиббен, принимавший участие в испытаниях первой атомной бомбы. Его дочь Карен заболела полиомиелитом и была парализована. Маккиббен создал пневматический механизм, который мог сжимать и разжимать мышцы рук, помогая парализованным пальцам совершать движения.
"Мышца" состоит из резиновых и пластиковых трубок с закачанным в них воздухом, а также специальной клешни, охватывающей пальцы рук. При работе воздух под давлением приводит в движение клешню, и она автоматически сжимает пальцы, позволяя больному сделать захват парализованной конечностью. На архивных снимках можно увидеть, как пациенты с помощью такой искусственной руки играют в шахматы или печатают на печатной машинке.
Современный зкзоскелет похож на рюкзак с дополнительными креплениями на бедрах, но сделан по тому же принципу. Это герметичная оболочка из резиновых трубок и нейлоновых сеток с закачанным в них воздухом (делать это нужно самостоятельно, перед тем как надеть каркас на себя). Экзоскелет дополняет мышцы человека в нужных местах, в первую очередь на сгибах, и позволяет поднимать тяжелые предметы с небывалой легкостью.
Конкретно модель EVERY рассчитана на подъем грузов весом до 25 кг, чего вполне достаточно для того, чтобы таскать ящики и другие тяжести. При этом вес костюма составляет всего 3,8 кг. В нем нет аккумуляторных батарей или других механизмов, он ударопрочный и водонепроницаемый. Кстати, более дорогие устройства, в том числе от других производителей, применяются в Японии уже пару лет грузчиками в токийских аэропортах Нарита и Ханэда, а также сотрудниками складских помещений пивоваренной компании Asahi.
На пенсию с экзоскелетом?
В Японии сокращение населения и старение общества в последние десятилетия стали серьезными проблемами. По прогнозам специалистов, к 2053 году население Японии уменьшится с нынешних 127 млн до 100 млн человек, а к 2065-му — до 88 млн. Из них около 38% будут пожилыми. Из-за этого работающие сейчас японцы, которые формально финансируют пенсионный фонд страны, в будущем могут лишиться достойных выплат, положенных нынешним пенсионерам.
Сейчас в стране пенсии выплачиваются гражданам при достижении 65 лет. Средняя государственная пенсия при этом составляет примерно 180 тыс. иен ($1650) у мужчин, женщины же получают, по статистике, в два раза меньше, поскольку многие из них увольняются после рождения детей и не всегда потом опять трудоустраиваются.
Японцы также имеют право уйти на отдых в любой момент в возрасте от 60 до 70 лет. Выплаты тем, кто сделает это до 65 лет, будут несколько урезаны, а продолжающим трудиться и после 65 полагается надбавка. Правительство с 2020 года намерено разрешить уходить на пенсию и в возрасте за 70 с соответствующей повышенной премией. Таким образом, ставка на пожилых делается как на важный трудовой ресурс.
Однако одно дело выполнять свои обязанности в офисе, а другое — работать, что называется, руками. Сфера услуг, уход за людьми с ограниченными возможностями и другие профессии, которые нельзя отнести к "белым воротничкам", действительно испытывают острую нехватку кадров в Японии. Еще хуже дела обстоят в сельском хозяйстве, которое абсолютно неинтересно молодежи. В результате на японских фермах трудятся в основном пожилые.
Именно эта категория в первую очередь и заинтересовалась новым экзоскелетом, и японский интернет наводнили комментарии и отзывы от довольных клиентов пенсионного возраста. "Я чувствовала, что нагрузка на поясницу очень большая при транспортировке ящиков с фруктами, часто болела спина. Теперь я могу легко переносить ящики весом 20 кг, поэтому почему бы не поработать на этой работе еще три-четыре года", — пишет 72-летняя японка в разделе отзывов на сайте Innophys.
Поскольку новая модель поступила в продажу относительно недавно, статистику по продажам компания пока не подводила. Однако позиционирование продукта ставит одну из главных задач — помочь продлить работоспособную жизнь пенсионерам, ведь в будущем без них будет достаточно трудно поддерживать развитие экономики. Тем более что со стороны самих пожилых желание работать есть, и для этого на одну-две пенсии они теперь вполне могут купить себе экзоскелет.
Алексей Заврачаев