{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

По экзоскелету в каждую японскую семью, или При чем тут пенсионеры

Модель EVERY компании Innophys
© Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images
На рубеже последних двух десятилетий сложно было представить, что экзоскелеты могут плотно войти в повседневный обиход. Скорее, эти костюмы-помощники были из разряда необычных устройств из фантастических фильмов.

Однако все стремительно меняется, и постепенно все больше разработок в этой области стало появляться на различных технологических выставках. Правда, цены на них поначалу были высокими и практически недоступными рядовому потребителю.

Своего рода революцию на рынке экзоскелетов решила провести компания Innophys, которая вывела в продажу два месяца назад модель EVERY ценой 150 тыс. иен ($1370), опустив тем самым ценник в 4–5 раз по сравнению с имеющимися аналогами. У той же Innophys самый дешевый вариант раньше стоил порядка $5 тыс., что отталкивало обычных покупателей. Снизить цену удалось благодаря сотрудничеству с рядом исследовательских институтов, что в итоге привело к упрощению конструкции и удешевлению производства благодаря использованию более простых, но не менее технологичных материалов.

И если с 2014 года компания реализовала около 4 тыс. экзоскелетов, в основном за счет заказов со стороны других фирм, то теперь она делает ставку на индивидуальные продажи. Не просто же так рекламным слоганом сделали фразу "По одному в каждый дом". Кроме того, в качестве целевой аудитории Innophys стала рассматривать не только людей, чья деятельность связана с необходимостью поднимать тяжелые предметы и грузы, но и просто пожилых граждан. Однако обо всем по порядку.

Как это работает

Конструкция экзоскелета основана на так называемых воздушных, или искусственных, мышцах. Автором этого изобретения в 50-е годы прошлого века стал американский физик Джозеф Льюис Маккиббен, принимавший участие в испытаниях первой атомной бомбы. Его дочь Карен заболела полиомиелитом и была парализована. Маккиббен создал пневматический механизм, который мог сжимать и разжимать мышцы рук, помогая парализованным пальцам совершать движения.

"Мышца" состоит из резиновых и пластиковых трубок с закачанным в них воздухом, а также специальной клешни, охватывающей пальцы рук. При работе воздух под давлением приводит в движение клешню, и она автоматически сжимает пальцы, позволяя больному сделать захват парализованной конечностью. На архивных снимках можно увидеть, как пациенты с помощью такой искусственной руки играют в шахматы или печатают на печатной машинке.

Презентация модели EVERY компании Innophys Yamaguchi Haruyoshi/Corbis via Getty Images
Описание
Презентация модели EVERY компании Innophys
© Yamaguchi Haruyoshi/Corbis via Getty Images

Современный зкзоскелет похож на рюкзак с дополнительными креплениями на бедрах, но сделан по тому же принципу. Это герметичная оболочка из резиновых трубок и нейлоновых сеток с закачанным в них воздухом (делать это нужно самостоятельно, перед тем как надеть каркас на себя). Экзоскелет дополняет мышцы человека в нужных местах, в первую очередь на сгибах, и позволяет поднимать тяжелые предметы с небывалой легкостью.

Конкретно модель EVERY рассчитана на подъем грузов весом до 25 кг, чего вполне достаточно для того, чтобы таскать ящики и другие тяжести. При этом вес костюма составляет всего 3,8 кг. В нем нет аккумуляторных батарей или других механизмов, он ударопрочный и водонепроницаемый. Кстати, более дорогие устройства, в том числе от других производителей, применяются в Японии уже пару лет грузчиками в токийских аэропортах Нарита и Ханэда, а также сотрудниками складских помещений пивоваренной компании Asahi.

На пенсию с экзоскелетом?

В Японии сокращение населения и старение общества в последние десятилетия стали серьезными проблемами. По прогнозам специалистов, к 2053 году население Японии уменьшится с нынешних 127 млн до 100 млн человек, а к 2065-му — до 88 млн. Из них около 38% будут пожилыми. Из-за этого работающие сейчас японцы, которые формально финансируют пенсионный фонд страны, в будущем могут лишиться достойных выплат, положенных нынешним пенсионерам.

Сейчас в стране пенсии выплачиваются гражданам при достижении 65 лет. Средняя государственная пенсия при этом составляет примерно 180 тыс. иен ($1650) у мужчин, женщины же получают, по статистике, в два раза меньше, поскольку многие из них увольняются после рождения детей и не всегда потом опять трудоустраиваются.

На эту тему
Когда старики рвутся в бой. Как Япония справляется со старением населения

Японцы также имеют право уйти на отдых в любой момент в возрасте от 60 до 70 лет. Выплаты тем, кто сделает это до 65 лет, будут несколько урезаны, а продолжающим трудиться и после 65 полагается надбавка. Правительство с 2020 года намерено разрешить уходить на пенсию и в возрасте за 70 с соответствующей повышенной премией. Таким образом, ставка на пожилых делается как на важный трудовой ресурс.

Однако одно дело выполнять свои обязанности в офисе, а другое — работать, что называется, руками. Сфера услуг, уход за людьми с ограниченными возможностями и другие профессии, которые нельзя отнести к "белым воротничкам", действительно испытывают острую нехватку кадров в Японии. Еще хуже дела обстоят в сельском хозяйстве, которое абсолютно неинтересно молодежи. В результате на японских фермах трудятся в основном пожилые.

Именно эта категория в первую очередь и заинтересовалась новым экзоскелетом, и японский интернет наводнили комментарии и отзывы от довольных клиентов пенсионного возраста. "Я чувствовала, что нагрузка на поясницу очень большая при транспортировке ящиков с фруктами, часто болела спина. Теперь я могу легко переносить ящики весом 20 кг, поэтому почему бы не поработать на этой работе еще три-четыре года", — пишет 72-летняя японка в разделе отзывов на сайте Innophys.

Поскольку новая модель поступила в продажу относительно недавно, статистику по продажам компания пока не подводила. Однако позиционирование продукта ставит одну из главных задач — помочь продлить работоспособную жизнь пенсионерам, ведь в будущем без них будет достаточно трудно поддерживать развитие экономики. Тем более что со стороны самих пожилых желание работать есть, и для этого на одну-две пенсии они теперь вполне могут купить себе экзоскелет.

Алексей Заврачаев

Реклама на ТАСС
Молния
Глава МИД Сирии назвал пиратством действия США в отношении нефтяных месторождений страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС