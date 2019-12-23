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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

При этом голландская сторона разочарована тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя ДНР Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по этому делу

ГААГА, 23 декабря. /ТАСС/. Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

В записке национальному парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, министр отметил, что правительство "обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании", касающемся воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что главный законодательный орган страны "будет отдельно проинформирован о прогрессе по данному вопросу".

В этом же письме, добавил он, было выражено разочарование тем, что российские власти не смогли выполнить запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу MH17.

"Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остается приоритетом для голландского правительства, - подчеркнул Блок. - Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками".

Cамолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

После трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования катастрофы. В июне этого года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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