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ЦИК: в нижнюю палату парламента Узбекистана проходят все пять зарегистрированных партий

По предварительным данным, крупнейшую фракцию сформируют выступающие за присоединение к ЕАЭС либеральные демократы

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /ТАСС/. По предварительным итогам голосования, на прошедших в воскресенье выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана избраны 128 депутатов из 150. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

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По его словам, представители всех пяти зарегистрированных в Узбекистане политических партий прошли в нижнюю палату парламента страны. Крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), выступавшая в своей предвыборной программе за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Избраны депутаты в 128 округах из 150. Среди избранных депутатов 43 человека - из УзЛиДеП, 35 - из Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение" - прим. ТАСС), 21 - от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость" - прим. ТАСС), 18 - от Народно-демократической партии Узбекистана и 11 - от Экологической партии Узбекистана", - сказал он.

Выборы в нижнюю палату узбекского парламента проходили по мажоритарной системе. Гражданам страны предстояло выбрать 150 депутатов. Каждая из пяти зарегистрированных партий выдвинула по одному кандидату в каждом избирательном округе, однако позже шестеро сняли свои кандидатуры. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% плюс один голос в своем округе. В соответствии с Конституцией страны, довыборы в 22 округах, где в прошедшее воскресенье не смогли избрать депутатов, состоятся через две недели.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка избирателей составила 71,1%. По данным наблюдателей от СНГ и ШОС, выборы прошли без существенных нарушений.

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