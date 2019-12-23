Сирийская армия начала операцию в Идлибе. Турция предупреждает о новой волне беженцев

Сирийская провинция Идлиб — единственный регион страны, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Через него проходит стратегическое шоссе Дамаск — Алеппо.

Правительственные войска удерживали населенные пункты вдоль этого шоссе вплоть до весны 2015 года. Потеря Идлиба тогда стала крупной неудачей правительства. После освобождения Алеппо в 2016 году в провинцию стали вывозить боевиков из радикальных группировок. Все они выехали туда со своими семьями. Это было одним из условий договоренностей.

В 2017 году Россия и Турция создали в Идлибе северную зону деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.