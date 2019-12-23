Сирийская армия начала операцию в Идлибе. Турция предупреждает о новой волне беженцев

Сирийская армия начала военную операцию в Идлибе. Поводом для ее начала стали попытки боевиков прорвать позиции правительственных сил в регионе. Рассказываем, что происходит в провинции, какие цели преследуют сирийские военные, а также почему Турция намерена всеми силами добиваться прекращения эскалации.
Что такое Идлиб и кто его контролирует?
Сирийская провинция Идлиб — единственный регион страны, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Через него проходит стратегическое шоссе Дамаск — Алеппо.
Правительственные войска удерживали населенные пункты вдоль этого шоссе вплоть до весны 2015 года. Потеря Идлиба тогда стала крупной неудачей правительства. После освобождения Алеппо в 2016 году в провинцию стали вывозить боевиков из радикальных группировок. Все они выехали туда со своими семьями. Это было одним из условий договоренностей.
В 2017 году Россия и Турция создали в Идлибе северную зону деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.
Почему там вновь разгорелись боевые действия?
Боевики из Идлиба регулярно устраивают вылазки и обстреливают населенные пункты. 19 декабря примерно 300 бойцов незаконных вооруженных формирований вклинились в оборону подразделений правительственных сил на глубину до 1,5 км. Они пытались прорваться в направлении города Синджар.
Позже, в ночь на 20 декабря, около 400 террористов из группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" — прим. ТАСС), "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" предприняли попытку прорваться в сторону населенного пункта Абу-Дали. Обе атаки были отбиты правительственными силами. В результате погибли 17 военнослужащих, еще 42 были ранены. Радикалы потеряли до 200 человек убитыми и ранеными.
Боевики также обстреляли 31 населенный пункт в Алеппо, Латакии, Идлибе и Хаме. Атаки радикалов также происходили 17 и 18 декабря.
Как правительственные силы ответили на атаки?
В результате обострения ситуации правительственные силы начали наступление на позиции боевиков. За трое суток боев войска выбили террористов более чем из 20 селений.
Основная цель наступательной операции — установить контроль над городом Маарет-Нааман. Он расположен на стратегическом шоссе Дамаск — Алеппо. В настоящее время передовые части сирийской армии находятся в 15 км от этой дороги. Захват шоссе откроет путь военным к Саракибу и позволит выйти на севере Идлиба к шоссе Латакия — Алеппо.
Правительственные силы намерены вернуть под контроль южные районы Идлиба и западные окрестности Алеппо. Как сообщил газете Al-Watan начальник генштаба ВС Сирии генерал Селим Харба, помимо "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе сирийской армии противостоят протурецкие группировки из "Фронта национального освобождения" (ФНО).
Что насчет мирного населения?
По данным телеканала Al Jazeera, через сутки после начала активных боевых действий Идлиб покинули не менее 18 тыс. человек. Они направились в сторону турецкой границы.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что его страна не сможет справиться с новой волной беженцев из Сирии.
"Более 80 тыс. наших братьев начали бежать из Идлиба к границе с нашей страной. В этом положении Турция в одиночку не сможет справиться с этой волной беженцев", — сказал турецкий лидер.
Эрдоган намерен положить конец эскалации в регионе. Для этого 23 декабря в Москву направится турецкая делегация. "По итогам этих переговоров мы решим, какие шаги нам следует сделать", — отметил президент.