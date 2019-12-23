ЦИК Узбекистана проверит информацию о нарушениях на выборах

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Узбекистана проверит появившуюся в социальных сетях информацию о том, что во время выборов в нижнюю палату парламента республики могли быть допущены нарушения. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

"В социальных сетях писали, что кто-то пытался бросить дополнительные бюллетени. Были примеры "семейного голосования", когда один член семьи голосует за всех. Да, были такие моменты, и мы сейчас будем проводить расследования по каждому такому случаю", - сказал Абдусаломов.

Ранее наблюдатели от СНГ и ШОС сообщили, что выборы прошли без существенных нарушений, однако были зафиксированы единичные недостатки, которые не смогут повлиять на оценку выборов и их итоги.

По предварительным данным ЦИК, на прошедших в воскресенье выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана избраны 128 депутатов из 150. Представители всех пяти зарегистрированных в стране партий прошли в парламент, крупнейшую фракцию сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП). Явка избирателей составила 71,1%.

Выборы проходили по мажоритарной системе. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% плюс один голос в своем округе. В соответствии с Конституцией страны, довыборы в 22 округах, где в прошедшее воскресенье не смогли избрать депутатов, состоятся через две недели.