Глава МИД Сирии назвал пиратством действия США в отношении нефтяных месторождений страны

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сирийские власти расценивают как пиратство действия США в отношении природных ресурсов арабской республики. Об этом заявил в понедельник заместитель премьер-министра, глава МИД Сирии Валид Муаллем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У сирийского народа похищают его недра, его нефтяные богатства. Этим занимаются США, - сказал он. - Считаем это расхищение пиратством, поскольку оно реализуется с использованием оружия".

Министр добавил, что одновременно Сирия на севере подвергается агрессии со стороны Турции. "Турция попирает и посягает на наше единство и территориальную целостность. Это агрессия", - указал Муаллем.

Он также добавил, что удар по нефтеперерабатывающему заводу в районе Хомса был нанесен беспилотниками с американской базы в Эт-Танфе.

"США, используя свою незаконную военную базу в Эт-Танфе, направили беспилотные летательные аппараты в Хомс и нанесли с них авиаудары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, это случилось четыре дня назад, - сказал он. - Хочу отметить, что это все происходит зимой, когда нам очень нужны и нефть, и газ. А вчера Израиль совершил нападение на САР, выпустив ряд ракет по объектам в Дамаске и пригородах".

"Сирия продолжает испытывать на себе американо-турецко-израильский заговор, в котором также участвуют некоторые государства региона, и эти страны мешают нашей работе, нашему взаимодействию, в том числе с Россией и другими дружественными государствами, направленному на искоренение терроризма в САР", - добавил сирийский министр.

Ранее Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщило, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе была совершена террористами. По информации министерства, в результате было выведено из строя несколько производственных узлов.