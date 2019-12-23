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Британский премьер считает, что перезагрузить отношения с Россией невозможно

Борис Джонсон раньше придерживался противоположной точки зрения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что перезагрузить отношения с Россией невозможно.

"Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново [отношения] с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма", - сказал Джонсон журналистам британского еженедельного журнала The Spectator.

"Я был очень, очень разочарован тем, что я не был прав", - утверждал Джонсон, который возглавлял британский МИД в 2016-2018 годах, а с конца июля 2019 года занимает пост премьер-министра королевства.

В конце июня Джонсон заявил, что Россия якобы виновата в том, что улучшить отношения Москвы и Лондона не получается. В качестве примера он привел случай с отравлением Скрипалей.

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, Борис
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