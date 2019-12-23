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США выделят на оборону стран Балтии $175 млн

$50 млн будут выделены впервые - на развитие ПВО, сообщили в министерстве обороны Эстонии

ТАЛЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. США направят на развитие военного сотрудничества со странами Балтии $175 млн. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Эстонии.

По его информации, Вашингтон выделит из оборонного бюджета в общей сложности $175 млн для военных нужд Эстонии, Латвии и Литвы, из которых $50 млн будут выделены впервые на развитие противовоздушной обороны в странах Балтии.

"Этим законопроектом наш союзник четко подтверждает свою приверженность коллективной обороне на восточном фланге Европы", - приводит пресс-служба слова министра обороны Эстонии Юри Луйка.

"Для перехода от контроля за воздушным пространством к противовоздушной обороне необходимо единогласное решение всех союзников, но позиция США и их практическая поддержка обладают большим весом, - сказал Луйк. - Мы крайне высоко ценим поддержку США развитию обороны нашего региона".

Контроль за воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными техническими средствами, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года, сменяясь каждые четыре месяца, четверка истребителей базируется на литовской авиабазе Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили в Эстонии, на авиабазе Эмари.

Теги
ЭстонияСШАЛатвияЛитва
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