Не спрятаться, не скрыться: система распознавания лиц в Китае стала нормой жизни

Власти Китая с этого месяца обязали всех пользователей мобильной связи проходить процедуру распознавания лиц при покупке SIM-карты. Эта технология применяется в КНР все чаще, хотя и вызывает иногда неоднозначную реакцию

В опубликованном заявлении Министерства промышленности и информатизации КНР значится, что новые меры направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством и призваны обеспечить защиту личной информации граждан. Нововведение вызвало неоднозначные отзывы в СМИ и социальных сетях. Одни говорили, что это поможет повысить безопасность, другие — что это усилит контроль над гражданами. Как передавала газета "Саут Чайна морнинг пост", сканирование внешности и сбор информации создает огромную базу данных, использование которой не по назначению может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Дело в том, что пока в Китае отсутствует законодательство, регулирующее защиту таких персональных данных, как информация, полученная при распознавании лиц. А потому, как писало издание, вопрос, как эти данные могут использоваться в будущем и какие нормативные документы в таком случае будут регулировать процесс, остается открытым. "Безбилетники" Тем временем "умные" технологии постепенно становятся неотъемлемой частью жизни простых граждан Китая. Путешествующие поездом могут забыть о бумажных и даже электронных билетах: достаточно подойти к специальному считывающему устройству при проходе на станцию, после чего система идентифицирует гражданина, откроется турникет, и пассажир пройдет на посадку в вагон. Для того чтобы это произошло, нужно заранее пройти регистрацию в специальном приложении мессенджера WeChat, к которому привязана банковская карта. После успешного сканирования лица пассажира средства автоматически спишутся со счета владельца карты.

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Такие устройства появляются не только на железнодорожных вокзалах, но и на станциях метро. Одним из последних систему подобных технологий запустил Пекин. По словам администрации столичного метрополитена, главная цель нововведения — снижение нагрузки на подземку и повышение скорости пассажиропотоков в одном из самых загруженных метро мира, а также усиление мер безопасности. Пока китайская столица только тестирует новинку, другие города уже могут похвастаться первым опытом. В мае система распознавания лиц для прохода на станции метро появилась в административном центре восточной провинции Шаньдун — городе Цзинань. По словам местных властей, нововведение позволяет значительно ускорить время прохода в метро: на оборудованных данной технологией станциях через один турникет проходит до 33 человек в минуту, в то время как вход на станцию при помощи проездного билета или мобильного телефона (с помощью сканирования QR-кода) позволит пропустить за аналогичное время максимум 20 человек. На помощь туристам Удобный и быстрый способ оплаты распространен не только "под землей", но и в городских автобусах и такси. Совсем недавно парк двухэтажных туристических прогулочных автобусов, курсирующих между основными достопримечательностями в Шанхае, пополнился 20 новыми машинами, оснащенными "умной" системой. Установленное оборудование позволяет упростить процедуру проверки заходящих в салон пассажиров, которые имеют право зайти и выйти из автобуса несколько раз в течение дня во время посещения достопримечательностей. Система распознавания лиц запоминает пассажира при первой посадке во время сканирования QR-кода, при повторном заходе в салон участникам экскурсии больше не придется предъявлять билеты. В борьбе с нарушителями Современные технологии используются не только для упрощения жизни китайских граждан, но и для обеспечения общественного порядка. Например, в январе этого года шанхайская полиция начала устанавливать на перекрестках камеры, фиксирующие перемещения велосипедистов и скутеров. Как передавала газета "Шанхай жибао", устройства следят, чтобы участники дорожного движения не пересекали стоп-линию и не выезжали на красный сигнал светофора. Установить личность нарушителя помогают встроенные в камеры технологии распознавания лиц. За несоблюдение правил грозит штраф до 30 юаней (около $4,27), однако в случае неуплаты могут последовать более серьезные санкции.

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Ловят нарушителей не только на дорогах, но и в образовательных учреждениях, местах общественного питания. В некоторых школах Шанхая установлено специальное оборудование — системы с камерами, встроенной технологией распознавания лиц и поведения, а также датчики движения, температуры и влажности, которые отслеживают возможные нарушения во время приготовления еды в школьных столовых. Например, система отреагирует, если на кухню зайдет чужой или если повара не носят маски, не используют дезинфицирующие средства. Камеры также способны заметить появление крыс на кухне, причем даже в ночное время, и автоматически отправить соответствующие фото контролирующим ведомствам. Подобное оборудование устанавливается не только в школах, но и в общественных местах, гостиницах, местах общественного питания, где есть риск появления некачественных продуктов и отравления большого количества людей. "Умная" "туалетная революция" В 2015 году в целях борьбы с антисанитарией и повышения уровня общественных услуг Китай объявил о начале так называемой туалетной революции, которая заключается в радикальном увеличении числа и улучшении качества отхожих мест в многочисленных туристических и общественных местах Поднебесной.

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