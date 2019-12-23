В Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. В Евросоюзе считают, что открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив является "нарушением государственного суверенитета Украины". Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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В нем также утверждается, что открытие железнодорожного сообщения по мосту является шагом к "изоляции Крыма от Украины", а сам мост "ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря".

"Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - добавили в ЕС, в очередной раз подчеркнув, что сообщество не признает Крым частью РФ.

В понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России.