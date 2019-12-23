{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Евросоюзе осудили открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в ЕС назвали шагом к "изоляции Крыма от Украины"

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. В Евросоюзе считают, что открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив является "нарушением государственного суверенитета Украины". Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Спецпроект на тему
Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

В нем также утверждается, что открытие железнодорожного сообщения по мосту является шагом к "изоляции Крыма от Украины", а сам мост "ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря".

"Евросоюз ожидает от России обеспечения беспрепятственного и свободного прохода через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - добавили в ЕС, в очередной раз подчеркнув, что сообщество не признает Крым частью РФ.

В понедельник президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив: в кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина отказывается признавать Крым частью России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В Минске заявили, что в ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС