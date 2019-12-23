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Начало процедуры импичмента Трампа

Лидер большинства Сената допустил возможность вызова свидетелей в рамках импичмента Трампа

Митч Макконнелл охарактеризовал сложившуюся ситуацию как безвыходную и счел маловероятным кардинально изменить ее до наступления 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Республиканцы не исключают, что дадут согласие вызвать свидетелей для дачи показаний во время рассмотрения обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в верхней палате Конгресса. Об этом сообщил в понедельник в интервью телеканалу Fox News лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, представляющий, как и Трамп, Республиканскую партию.

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"Мы не исключаем [возможность] вызова свидетелей", - признал он. "Справедливость есть справедливость", - добавил Макконнелл.

Лидер республиканского большинства в Сенате признал, что пространство для маневра у него серьезно ограничено до тех пор, пока спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси от лица демократов не передаст два пункта обвинений главы государства на рассмотрение верхней палаты Конгресса США. "Она [Пелоси] явно пытается диктовать нам, как проводить судебное разбирательство. Я не слишком горю желанием вести этот суд, если она [Пелоси] хочет, чтобы все было согласовано заранее, то пускай и делает это", - заметил Макконнелл, в очередной раз отметив, что в ходе процедуры импичмента он в отличие от демократов не собирается изображать беспристрастность.

Лидер большинства в Сенате охарактеризовал сложившуюся ситуацию как безвыходную и счел маловероятным кардинально изменить ее до наступления 2020 года. "Мы оказались в тупике и ничего не можем поделать, пока спикер [Палаты представителей] не передаст нам бумаги", - признал Макконнелл, саркастически рекомендовав всем законодателям испытывать удовольствие от парламентских каникул.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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