В Минске заявили, что в ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в ближайшее время завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт для того, чтобы главы государств его одобрили. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве РФ в Белоруссии по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

"На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства.

В первую очередь, пояснил Крутой, "это будет экономика". Он признал, что сначала интеграционная работа сначала шла "очень медленно". "Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации, и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее", - уточнил Крутой. "И нам, как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем", - заявил первый вице-премьер.

"Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще, конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы", - сказал Крутой. "Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения, теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел", - сказал первый заместитель главы правительства Белоруссии.

Как заявил после встречи президентов Белоруссии и РФ 20 декабря в Санкт-Петербурге министр экономического развития РФ Максим Орешкин, остаются несогласованными вопрос нефти, газа и налогов. Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего таких дорожных карт 31, напомнил он.