{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Минске заявили, что в ближайшие три дня согласуют с Москвой весь интеграционный пакет

Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой отметил, что это придаст новый импульс двусторонним отношениям

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в ближайшее время завершат согласование всего пакета интеграционных дорожных карт для того, чтобы главы государств его одобрили. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве РФ в Белоруссии по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

"На сегодняшний день у нас, большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2-3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства.

В первую очередь, пояснил Крутой, "это будет экономика". Он признал, что сначала интеграционная работа сначала шла "очень медленно". "Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации, и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее", - уточнил Крутой. "И нам, как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем", - заявил первый вице-премьер.

"Эти все войны, которые у нас происходили - газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще, конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы", - сказал Крутой. "Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения, теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел", - сказал первый заместитель главы правительства Белоруссии.

Как заявил после встречи президентов Белоруссии и РФ 20 декабря в Санкт-Петербурге министр экономического развития РФ Максим Орешкин, остаются несогласованными вопрос нефти, газа и налогов. Министр уточнил, что это те три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. Всего таких дорожных карт 31, напомнил он.

Теги
БелоруссияРоссияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
В армии Пакистана назвали недостижимым компромисс по Кашмиру
Также в армии заверили, что хорошо подготовлены и способны отразить любую агрессию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС