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СМИ: Госдеп призвал сенаторов США смягчить законопроект о санкциях против Турции

Несогласие с инициативой изложено в документе под названием "Неофициальное видение", сообщает The Daily Beast

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США в служебной записке американским сенаторам изложил свое несогласие с законопроектом о санкциях в отношении Турции в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Соответствующий документ под названием "Неофициальное видение" опубликовал в понедельник новостной портал The Daily Beast.

Речь идет о законопроекте, подготовленном республиканцем Джеймсом Ришем (от штата Айдахо) и демократом Робертом Менендесом (от штата Нью-Джерси). Ранее он был одобрен комитетом по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа и теперь должен быть рассмотрен Сенатом полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.

Помимо прочего инициатива обязывает вашингтонскую администрацию в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") ввести ограничения против Анкары в связи с покупкой ей С-400, а также запрещает властям США "предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения", если они могут быть использованы во время операции в Сирии.

По мнению американского внешнеполитического ведомства, введение ряда ограничений, изложенных в законопроекте, может привести "к усилению зависимости Турции от России или других противников". "При отсутствии запасов американского оружия эти ограничения <...> могут подтолкнуть Турцию к тому, чтобы искать союза с Россией как своим главным источником вооружений, что окажет влияние на коллективную оборону НАТО", - подчеркивается в записке. В Госдепе также полагают, что в нынешнем виде законодательная инициатива может навредить торговым отношениям Турции и США в оборонной сфере и негативно сказаться на интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

В связи с этим Госдепартамент призывает внести в законопроект изменения, направленные, в частности, на смягчение некоторых ограничительных мер путем предоставления возможности применять исключения при их реализации.

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