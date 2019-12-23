Додон: Молдавия и Россия договорились активизировать сотрудничество между регионами

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Молдавия и Россия договорились активизировать сотрудничество между регионами двух стран. Об этом в интервью телеканалу "НТВ Молдова" заявил президент республики Игорь Додон, комментируя итоги своего визита в РФ на прошлой неделе.

"Договорились активизировать сотрудничество на уровне регионов. Нужно взять как минимум 20 районов [Молдавии] и подписать соответствующие соглашения с регионами РФ. Необходимы конкретные проекты, чтобы люди почувствовали конкретные результаты. Мы это обсуждали в деталях с руководством РФ", - сказал Додон.

По его словам, новый градоначальник Кишинева также уже обсуждал эти вопросы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а в январе он намерен встретиться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, затем планируется визит Беглова в Кишинев. Так, Москва поможет Кишиневу техникой для муниципального хозяйства, эксперты Санкт-Петербурга окажут поддержку в разработке генерального плана для молдавской столицы, отметил президент.