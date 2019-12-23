{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Додон: Молдавия и Россия договорились активизировать сотрудничество между регионами

По словам молдавского лидера, нужно взять как минимум 20 районов Молдавии и подписать соответствующие соглашения с регионами РФ

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Молдавия и Россия договорились активизировать сотрудничество между регионами двух стран. Об этом в интервью телеканалу "НТВ Молдова" заявил президент республики Игорь Додон, комментируя итоги своего визита в РФ на прошлой неделе.

"Договорились активизировать сотрудничество на уровне регионов. Нужно взять как минимум 20 районов [Молдавии] и подписать соответствующие соглашения с регионами РФ. Необходимы конкретные проекты, чтобы люди почувствовали конкретные результаты. Мы это обсуждали в деталях с руководством РФ", - сказал Додон.

По его словам, новый градоначальник Кишинева также уже обсуждал эти вопросы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а в январе он намерен встретиться с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, затем планируется визит Беглова в Кишинев. Так, Москва поможет Кишиневу техникой для муниципального хозяйства, эксперты Санкт-Петербурга окажут поддержку в разработке генерального плана для молдавской столицы, отметил президент.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМолдавияДодон, Игорь
Реклама на ТАСС
Помпео привел к присяге нового посла США в России Салливана
Госсекретарь США выразил уверенность, что дипломат будет содействовать выстраиванию конструктивных отношений с РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС