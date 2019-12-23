{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Помпео привел к присяге нового посла США в России Салливана

Госсекретарь США выразил уверенность, что дипломат будет содействовать выстраиванию конструктивных отношений с РФ
Посол США в России Джон Салливан AP Photo/Susan Walsh
Описание
Посол США в России Джон Салливан
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео привел в понедельник к присяге нового американского посла в России Джона Салливана. Запись соответствующего содержания руководитель американского внешнеполитического ведомства разместил в своем Twitter.

На эту тему
Биография нового посла США в России Джона Салливана

"Для меня большой честью было привести сегодня к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России. Уверен, что Джон будет эффективно направлять усилия, призванные укрепить сотрудничество и выстроить конструктивные отношения с Россией", - написал Помпео.

На должности посла в Москве Салливан сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа. Срок полномочий Хантсмана истек 3 октября, а через две недели после этого президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Салливана на утверждение Сенатом Конгресса США. До настоящего времени Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее охарактеризовал Салливана как "высокопрофессионального и опытного дипломата".

На прошлой неделе Салливан заверил, что попытается сконцентрироваться в ходе работы в Москве на тех сферах, в которых Россия и США могут сотрудничать, невзирая на все противоречия. К числу приоритетов он отнес контроль над вооружениями, отвечающий интересам обеих стран, обмен информацией в целях борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности в Арктике и ряд других.

В пресс-службе Госдепартамента не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда именно Салливан приступит к работе в Москве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Хантсман, ДжонСалливан, Джон
Реклама на ТАСС
Додон: Молдавия и Россия договорились активизировать сотрудничество между регионами
По словам молдавского лидера, нужно взять как минимум 20 районов Молдавии и подписать соответствующие соглашения с регионами РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС