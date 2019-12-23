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Правительство Зорана Тегелтии в Боснии и Герцеговине принесло присягу

Первое заседание нового правительства пройдет 30 декабря

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Боснии и Герцеговины (БиГ) под руководством премьера Зорана Тегелтии принес присягу. Церемония транслировалась в прямом эфире канала РТРС в понедельник.

Министры поклялись уважать Конституцию и законы, а также блюсти интересы граждан. По данным пресс-службы кабмина, первое заседание нового правительства пройдет 30 декабря. На повестку дня будет вынесен проект бюджета Боснии и Герцеговины, который по оптимистическому сценарию министры смогут согласовать к концу первого квартала 2020 года, заявил премьер Тегелтия.

Выборы в БиГ прошли 7 октября 2018 года, однако с тех пор на протяжении 14 месяцев правительство так и не было сформировано.

Устройство Боснии и Герцеговины

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), подписанном 14 декабря 1995 года в Париже, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории) и Республики Сербской (49% территории страны), а также округа Брчко. Государственное устройство Боснии и Герцеговины - одно из самых сложных в мире. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (славяне, принявшие ислам), сербы (православные) и хорваты (католики). При этом, по сути, страна управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН.

Функции главы государства в БиГ выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. Согласно конституции, он состоит из трех человек: серба, хорвата и бошняка, избираемых одновременно на четыре года прямым голосованием. Хорват и бошняк избираются в Федерации Боснии и Герцеговины, а серб - в Республике Сербской. Правительство страны утверждается парламентом, в который входят представители трех народностей.

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