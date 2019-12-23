Вучич назвал дату проведения очередных парламентских выборов в Сербии

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Очередные парламентские выборы в Сербии состоятся 26 апреля или 3 мая 2020 года. Об этом заявил в понедельник вечером в эфире телеканала "О2" президент Сербии Александар Вучич.

"Я предполагал, что выборы будут 22 марта или даже 15 марта, но [премьер] Ана Брнабич попросила меня отложить их, так что выборы будут отложены на 40 дней, и мы посмотрим, пройдут они 26 апреля или 3 мая", - сказал сербский лидер.

6 июня Вучич заявил, что парламентские выборы в Сербии пройдут в марте или апреле 2020 года. До этого не исключалась возможность их досрочного проведения. Вучич пообещал немедленно назначить выборы, если этого потребует оппозиция. При этом, по данным опросов общественного мнения, сербского лидера поддерживает около 55% населения.

С начала декабря прошлого года сербская оппозиция проводит еженедельные акции протеста. Во время наиболее активной фазы антиправительственных митингов в марте этого года толпа протестующих во главе с Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом ворвалась в Белградский телецентр, а затем пыталась ворваться в президентский дворец. В то же время протестующие оппозиционеры заявили, что намерены бойкотировать предстоящие выборы.