{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

Противники президента США надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана
Здание Конгресса США EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Здание Конгресса США
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Демократы могут предъявить президенту США Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента в дополнение к уже утвержденным Палатой представителей Конгресса США статьям. Об этом свидетельствует распространенный в понедельник документ, направленный юридическим комитетом нижней палаты в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

На эту тему
Рубикон пройден: Конгресс поддержал импичмент Трампа

Согласно этим данным, противники Трампа надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений президента, заслушав показания экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. "Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.

Несмотря на то, что Палата представителей уже утвердила две статьи обвинения против Трампа, демократы в юридическом комитете продолжают добиваться через суд вызова Макгана для дачи показаний. Если им удастся это сделать, и комитет по итогам рекомендует новые статьи обвинения, в Палате представителей может состояться новое голосование по импичменту.

Повестка Макгану

Повестка для дачи показаний, о которой идет речь, была направлена Макгану через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае Белый дом позволил Макгану проигнорировать требование законодателей.

Итоговый доклад Мюллера был опубликован 18 апреля. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате
Президент США считает, что демократы из Палаты представителей таким образом пытаются "подчинить себе Сенат"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС