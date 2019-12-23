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Начало процедуры импичмента Трампа

Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту в Сенате

Президент США считает, что демократы из Палаты представителей таким образом пытаются "подчинить себе Сенат"

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выразил возмущение тем, что демократы во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента, отказываясь отправлять статьи обвинения в верхнюю палату. Соответствующее сообщение он разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

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"Нэнси Пелоси, которая однажды уже лишилась места в Палате представителей и своего поста спикера и скоро лишится их снова, делает все, что в ее силах, чтобы отсрочить отправку статей импичмента [в Сенат], которые не были поддержаны ни одним республиканцем", - заявил он.

По мнению Трампа, демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат". "Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - добавил президент.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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