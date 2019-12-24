Разведывательные самолеты ВВС США совершили два полета над Корейским полуостровом

СЕУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Cамолет-разведчик Boeing E-8C ВВС США совершил полет в районе границы Республики Корея и КНДР. Об этом во вторник сообщил отслеживающий полеты военной техники сервис Aircraft Spots на своей странице в Twitter.

По его данным, самолет находился на высоте 8,8 км. Информация о точном месте и времени полета не приводится. Boeing E-8C благодаря своим техническим возможностям способен отслеживать перемещения вооруженных сил и военной техники КНДР.

Спустя несколько часов сайт сообщил о полете, совершенном другим самолетом-разведчиком, Boeing RC-135W.

По данным агентства Yonhap, оба полета совершались с включенным транспондером - устройством, которое используется в авиации для передачи данных о типе, высоте и скорости воздушного судна, а также его идентификационного кода. Обычно во время разведывательных полетов эти устройства выключаются. Южнокорейские эксперты полагают, что тем самым США оказывают дополнительное давление на КНДР, демонстрируя готовность оперативно отслеживать новые провокации и реагировать на них.

ВВС США участили полеты разведывательной авиации в районе Корейского полуострова с ноября этого года после обострения отношений с КНДР, которая осуществила серию ракетных пусков. В декабре Пхеньян сообщил о проведении двух "важных испытаний" на космодроме Сохэ, не уточняя, что именно испытывалось на полигоне. Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что Пхеньян будет использовать их результаты для сдерживания ядерных угроз США. Зарубежные эксперты на основе анализа спутниковых снимков предположили, что были испытаны новые двигатели для межконтинентальных баллистических ракет или ракет космического назначения.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. В случае провала в КНДР пообещали сделать США "рождественский подарок", не пояснив, что под этим имеется в виду.