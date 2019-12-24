Мадуро призвал правительство Бразилии прекратить поддерживать венесуэльских террористов

КАРАКАС, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник обратился к бразильским властям с призывом прекратить оказывать поддержку преступникам, которые осуществили атаку на воинскую часть Боливарианских ВС и скрылись на бразильской территории. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с министрами в Каракасе.

"Я обращаюсь к правительству Бразилии, чтобы оно прекратило поддерживать террористические акты против Венесуэлы", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Боливарианской Республики также добавил, что атака была осуществлена по приказу "беглеца от венесуэльского правосудия Леопольдо Лопеса (лидера оппозиционной партии "Народная воля" - прим. ТАСС)".

Накануне министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил об атаке утром в воскресенье представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. По его словам, преступники пытались похитить оружие, однако были задержаны. При нападении погиб один военнослужащий. По мнению министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, к атаке причастны власти Колумбии и Бразилии.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.