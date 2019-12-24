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СМИ: в Нью-Дели в ходе протестов задержали почти 140 человек за сутки

По данным газеты The Times of India, большинство из них отпустили через несколько часов

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Не менее 139 человек, в основном студентов местных вузов, задержаны за минувшие сутки в Нью-Дели во время попыток организовать протесты против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Как сообщает во вторник газета The Times of India, задержания проходили в различных районах центра индийской столицы, среди задержанных 79 женщин.

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Большинство было отпущено через несколько часов. Студенческие организации обвиняют полицейских в жестокости и неоправданных задержаниях. Полиция в свою очередь указывает, что студенты нарушали режим запрета на массовые мероприятия и демонстрации, введенный властями в центре столицы.

"Полиция задерживает всех, кто похож на студента, и тащит в участок, чтобы остановить демократический протест", - заявил прессе глава Всеиндийской студенческой ассоциации (AISA) Саи Баладжи. Ассоциация намерена оспорить действия полиции в официальном порядке.

Протесты продолжаются

Кроме столицы протесты против закона о гражданстве продолжались в ряде регионов страны, в том числе в Ченнаи и Бангалоре на юге Индии, а также в городах северного штата Уттар-Прадеш, где тоже прошли задержания.

Лидеры ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, в том числе Рахул Ганди и Соня Ганди, провели в понедельник в Нью-Дели сидячую акцию протеста против новой редакции закона на месте кремации Махатмы Ганди, они объявили о начале сатьяграхи ("упорство в достижении истины" - мирная форма протеста, которую использовал лидер индийского национально-освободительного движения Ганди - прим. ТАСС) против "нелегитимного закона".

Как сообщает в понедельник газета The Asian Age, индийские студенты, обучающиеся в иностранных университетах, а также представители индийских общин в зарубежных странах, организовали в минувшие двое суток акции протеста в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Вашингтоне, Берлине, Женеве, Гааге, Барселоне, Сан-Франциско, Токио, Амстердаме, Мельбурне.

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