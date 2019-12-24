Госсекретарь США обсудил с главой МИД Канады ситуацию с задержанными в КНР канадцами

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и обсудил ситуацию с задержанными в Китае гражданами этой страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Шампань обсудили произвольное задержание двух граждан Канады: Майкла Спэйвора и Майкла Коврига. Соединенные Штаты стоят на стороне Канады и призывают Пекин немедленно освободить обоих мужчин, отвергая использование этих необоснованных задержаний для шантажа Канады", - говорится в заявлении.

На прошлой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада попросила США не подписывать новое торговое соглашение с Китаем, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан. Позже официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что попытки Канады решить проблему задержания двух граждан этой страны путем увязывания данного вопроса с проблемой заключения торговой сделки между Китаем и США обречены на провал. На это глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань заявил, что китайские дипломаты не должны учить Оттаву тому, как ей проводить внешнюю политику.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора Huawei. Вскоре власти КНР задержали бывшего канадского дипломата Коврига и главу международной неправительственной организации Спэйвора. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.