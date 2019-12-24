Казахстан ожидает, что Помпео в ходе визита представит стратегию США по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана ожидает, что в ходе визита госсекретаря США Майкла Помпео в Нур-Султан в 2020 году будет представлена стратегия США по Центральной Азии. Об этом сообщил журналистам во вторник министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"В первую очередь мы ожидаем, что будет презентована стратегия США по Центральной Азии - это впервые принимается такой документ. А во-вторых, это полный объем наших двусторонних отношений, мы сейчас говорим о том, чтобы развивать дальше наше стратегическое партнерство", - рассказал Тлеуберди, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о повестке предстоящего визита госсекретаря США.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что Помпео в начале следующего года посетит Казахстан с официальным визитом.

Тлеуберди с 12 по 13 декабря находился в США с официальным визитом. Он встретился с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудил расширение стратегического партнерства двух стран. Глава МИД также провел переговоры с руководством Совета национальной безопасности при Белом доме и конгрессменами США из "группы друзей" Казахстана.