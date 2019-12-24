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Украинская оппозиция выступила против законопроекта о наказании за переговоры с Россией

Законопроект, внесенный в Раду, предусматривает лишение свободы на срок от 13 до 15 лет

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Вторая по численности фракция в Верховной раде "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) во вторник выступила с заявлением, в котором осудила инициативу депутатов Верховной рады от фракций "Слуга народа" и "Голос" ввести уголовное наказание за переговоры с РФ по вопросам внутренней и внешней политики Украины.

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"За переговоры с РФ по вопросам внутренней, внешней политики Украины, а также для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных, если такие переговоры проводятся без надлежащего уполномочивания органов государственной власти, украинские маккартисты соросовского разлива намерены лишать свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в заявлении ОПЗЖ в связи с регистрацией в Верховной раде законопроекта о запрещении "сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора".

Данный законопроект, считают в партии, целенаправленно писался для борьбы с "Оппозиционной платформой - За жизнь", которая не только последовательно и принципиально выступает за выполнение минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на Донбассе, но и предложила реальный план-концепцию урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. "Примечателен еще один факт: текст законопроекта появился на сайте Верховной Рады через несколько часов после того, как высшее руководство РФ, включая президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина, поддержало инициативу (главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь") Виктора Медведчука о межпарламентском диалоге Украины, России, Германии и Франции ради достижения мира на Украине", - подчеркивается в заявлении.

Очевидно, отмечается в документе, что мир на Украине и реинтеграция Донбасса невыгодны партии "Голос", представители которой неоднократно заявляли о том, что Украине следует выйти из минских соглашений. "Но, судя по тому, что против переговоров во имя мира на Украине выступают и представители провластной партии, нынешняя власть также не заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на востоке страны и в возвращении Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс", - предполагает оппозиция.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверена, что именно украинско-российский диалог на всех уровнях, а также переговоры в формате Киев - Москва - Луганск - Донецк способны вернуть мир на Украину и восстановить территориальную целостность страны.

От 13 до 15 лет за сепаратные переговоры

В Верховной раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрещении "сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора". Его авторами являются депутаты от "Голоса" Святослав Вакарчук, Андрей Осадчук и депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

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Законопроектом предлагается в Уголовном кодексе, в статье о государственной измене, прописать, что вступление, без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины, в переговоры по вопросам внутренней, внешней политики страны с должностными лицами иностранного государства, признанного Радой агрессором, наказывается лишением свободы на срок от 13 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. В законе "О Службе безопасности Украины" предлагается установить, что СБУ в соответствии со своими основными задачами обязана в пределах определенной законодательством компетенции принимать меры для предотвращения таких переговоров.

При этом вступление в переговоры не считается госизменой, если совершено с разрешения, при поддержке или с согласия органов госвласти Украины для обеспечения жизни, здоровья, освобождения заложников и военнопленных, удерживаемых иностранным государством, признанным украинским парламентом агрессором.

В закон "О телевидении и радиовещании" законопроектом предлагается включить норму о недопущении использования телерадиоорганизаций для распространения информации, которая "оправдывает преступления агрессии против Украины и/или оккупации территории страны". За нарушение предлагается взыскивать штраф в размере 25% от лицензионного сбора.

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