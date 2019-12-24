СМИ: американский ракетный эсминец Ross зашел в порт Одессы

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Ross зашел в одесский морской порт во вторник утром. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Эсминец USS Ross (DDG71) пришвартовался к причалу 1-к на Карантинном молу", - говорится в сообщении. Цель визита американского эсминца не уточняется.

По данным издания, во время последнего посещения Одессы в 2016 году он вместе с американским десантным кораблем Whidbey Island принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

В 2019 году военные корабли НАТО 30 раз заходили в Черное море, 15 из них пришвартовывались в Одессе, отмечает издание.

Эсминец USS Ross (DDG71) - ранняя версия корабля типа Arleigh Burke, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина корабля 154 м, ширина 20, полное водоизмещение 8775 тонн. Экипаж состоит из 337 человек.

Ross вооружен в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет Tomahawk.