Борьба за Рождество. Дональд Трамп напомнил, что вернул праздник американцам

Как рассказал президент США, люди вновь поздравляют друг друга с Рождеством. И все благодаря ему

Вернуть американцам Рождество Дональд Трамп обещал еще во время своей президентской кампании. По его мнению, некоторые в Америке специально избегают названия этого праздника. На одном из своих недавних выступлений американский лидер напомнил сторонникам, что решил этот вопрос. Разбираемся, кто мешает американцам отмечать Рождество, когда началась "война" за этот праздник и при чем тут День благодарения. Президент США Дональд Трамп уверен, что не только сделал Америку снова великой, но и вернул ей Рождество. О своей очередной победе он напомнил 22 декабря, выступая на студенческом мероприятии Turning Point во Флориде.

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По мнению американского лидера, фраза "Счастливого Рождества!" медленно умирала, когда он пришел в Белый дом в 2017 году. "Вы помните, они пытались убрать Рождество из Рождества? Они пытались заставить вас перестать поздравлять друг друга с Рождеством. Вы могли ходить по магазинам и видеть повсюду красный цвет, снег, красивые ленты, банты. Все было на месте, но никто бы не сказал вам "С Рождеством!". "Но теперь они вновь говорят "Счастливого Рождества!". Это меньшее, что я мог сделать", — резюмировал президент.

President Trump: "They were trying to take Christmas out of Christmas, you remember? They didn't want to let you say merry Christmas... They're all saying merry Christmas again." pic.twitter.com/vCI0Cgymxp — The Hill (@thehill) December 23, 2019

При этом он так и не сказал, кто именно эти "они", пытавшиеся украсть у американцев их праздник. В любом случае, президент США объявил о победе в борьбе с теми, кто "борется" с Рождеством, чем вызвал восторг у организовавших встречу студентов-консерваторов. Похитители праздников Но кого же на самом деле имел в виду Трамп? Скорее всего, он говорил о сторонниках политкорректности, которые призывают не забывать, что на рождественский сезон в многонациональной Америке также выпадают и другие праздники — еврейская Ханука и афроамериканский фестиваль Кванзаа. Таким образом, в последние недели декабря люди могут отмечать разные события, а значит, и поздравлять их лучше "с праздничным сезоном". Так, например, делал и сам Трамп, правда, еще до того, как стать президентом.

Wishing everyone a very Happy Holiday season! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2010

О своей победе в "войне за Рождество" Трамп говорил и в ноябре, также во Флориде. Однако тогда он рассказал о нападках на другой важный американский праздник — День благодарения. "Знаете, некоторые люди хотят переименовать День благодарения. Они не хотят использовать название "День благодарения", — возмущался президент. Трамп пообещал, что не даст американские традиции в обиду и спасет День благодарения так же, как спас Рождество. Начало "войны" Так называемая война на рождественской тропе началась не вчера. Впервые о похищенном у американцев празднике заговорили еще в начале нулевых на телеканале Fox News. В частности, обозреватель Билл O’Райли заявлял, что левые радикалы-атеисты намерены уничтожить праздник в честь рождения Иисуса Христа. С тех пор эта тема не раз периодически всплывала в США и становилась предметом для обсуждений.

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Так, в своем интервью в 2016 году старший сын нынешнего президента США Эрик Трамп рассказывал, что его отец решил баллотироваться на этот пост, так как, открывая газеты, видел в прессе новости о том, что "лидеры нашей страны дают сотни миллиардов долларов Ирану, какой-то школьный округ лишил учеников возможности давать клятву верности или пожарный в каком-то городе по приказу мэра больше не вешает американский флаг на кузове пожарной машины, а "рождественская елка" в Белом доме теперь просто "праздничная елка", рассказывал Трамп-младший изданию The Stream. Елка на Капитолийском холме в Вашингтоне и правда некоторое время называлась "праздничной" в 90-х годах, но ее название вновь изменили на "Национальная рождественская елка" в 2005 году. Первая победа Активное участие в этой "войне" Трамп начал, когда занял пост президента. Он сразу же пообещал, что "счастливые праздники" из поздравлений Буша и Обамы уйдут в прошлое. В своих первых праздничных открытках он пожелал американцам именно "счастливого Рождества". После этого президент написал в Twitter, что ему удалось вернуть американцам их праздник. "Люди гордятся тем, что снова говорят "Счастливого Рождества!". Я горжусь тем, что возглавил защиту этой нашей заветной и красивой фразы. Счастливого Рождества!!!!!" — написал тогда президент.

People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017