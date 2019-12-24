Абэ заявил, что Япония нацелена на подписание мирного договора с Россией

ТОКИО, 24 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен урегулировать вопрос о мирном договоре с Россией и нацелен на активизацию связей с Китаем, включая осуществление государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Токио. Соответствующее заявление он сделал во вторник на пресс-конференции в городе Чэнду, где провел переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

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"Я нацелен на решение вопроса о мирном договоре с Россией, - цитируют премьера национальные информационные агентства. - Мы заключим его, решив территориальный вопрос, что считаем своим долгом".

Синдзо Абэ подчеркнул, что добился существенного прогресса в отношениях с Китаем. Он отметил особое значение предстоящего будущей весной визита председателя КНР в Японию. "Это предоставит шанс показать всему миру, что Япония и Китай готовы выполнить свою ответственность по поддержанию мира и стабильности на планете", - сказал он. Отвечая на вопрос о ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, японский премьер призвал Пекин "решить вопросы путем диалога".