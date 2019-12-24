Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на сайте радиостанции.

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Белоруссии.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] правы", - сказал Лукашенко.