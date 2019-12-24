{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко AP Photo/Ronald Zak
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo/Ronald Zak

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. РФ каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена на сайте радиостанции.

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Белоруссии. 

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] правы", - сказал Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
Абэ заявил, что Япония нацелена на подписание мирного договора с Россией
Токио считает своим долгом решение территориального вопроса, отметил премьер-министр Японии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС