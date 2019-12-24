Лукашенко: об интеграции нужно договариваться, чтобы не создавать почву для провокаторов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны договариваться об интеграции в спокойной режиме, чтобы не создавать почву для провокаторов. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", аудиоверсия которого размещена во вторник на ее сайте.

"Мы в спокойном режиме должны договариваться, а главное, показывать народу России и народу Белоруссии особенно, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости, потому что это [интеграция с РФ] впервые в истории. Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость, суверенитет", - сказал он.