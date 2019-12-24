Лукашенко отверг утверждения об убийствах в Белоруссии по политическим мотивам

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг утверждения, прозвучавшие в репортаже германской медиакомпании Deutsche Welle, о том, что в Белоруссии, якобы были убиты политические оппоненты главы государства "по приказу сверху".

"Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды. Ответ простой - зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось [от того], что не стало в Беларуси двух или трех человек?" - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Не надо на меня это грузить, я не даю таких команд, потому что это мне не нужно", - добавил Лукашенко и обратил внимание на то, что люди, названные жертвами убийств, не были политиками, а значит - его оппоннентами.

Ранее Deutsche Welle опубликовала репортаж, в котором человек, называющий себя бывшим сотрудником Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии, рассказывает, как 20 лет назад участвовал в убийствах белорусских оппозиционеров "по приказу сверху".