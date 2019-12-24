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ДНР обвинила Киев в одностороннем изменении списков на обмен пленными

Омбудсмен республики Дарья Морозова назвала это грубейшим нарушением условий соглашения

ДОНЕЦК, 24 декабря. /ТАСС/. Представитель Донецкой народной республики (ДНР) в гуманитарной подгруппе и омбудсмен республики Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списков на обмен пленными. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник Донецким агентством новостей.

"Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, официальный Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения", - заявила Дарья Морозова.

"Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита "нормандской четверки", где была четко обозначена формула обмена "всех установленных на всех установленных", украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса", - сообщила представитель ДНР в гуманитарной подгруппе контактной группы.

Морозова отметила, что подобные действия властей Украины являются неприемлемыми, недопустимыми и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами. "Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в минском формате и в итоговом коммюнике "нормандской четверки", - заявила представитель ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции в понедельник согласовала условия обмена удерживаемыми до конца года, выполнив таким образом включенное в итоговое коммюнике требование саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеОбмен пленными в Донбассе
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